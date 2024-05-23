Индийский священник умер, выпив кровь козла

Священник умер во время жертвоприношения животных в рамках фестиваля в храме Кулапаллур Четтипалаям в Индии, выпив ритуальную кровь козла. Об этом со ссылкой на индийские СМИ пишет «Комсомольская правда».

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Семья погибшего священника традиционно проводила ритуал почитания богов в храме Четтипалаям, в рамках которого в жертву было принесено 20 коз. Употребление священниками смеси принесенного в жертву козла и банана считается одним из важных обычаев.

После ритуала скончался один из 10 священников 51-летний Палани Сами. Он проработал священником 25 лет, а в свободное время подрабатывал водителем фургона.

После приема кровавой смеси священнослужителю стало плохо, его сразу же доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. В полиции отметили, что точная причина смерти пока неизвестна.

Ранее житель деревни Харва в индийском штате Гуджарат во время прогулки обнаружил новорожденную девочку, неполностью зарытую в землю. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь. На следующий день ребенок скончался.

Полицейские выяснили, что за день до обнаружения девочку недоношенной, на 24-й неделе, родила 20-летняя местная жительница. Ребенок нуждался в неотложной помощи и был направлен из государственной больницы в частную. Врачи поручили доставить его туда родителям. По пути те решили, что девочка умерла, и похоронили ее.