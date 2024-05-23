США отказались признать РФ спонсором терроризма

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что этого не произойдёт, поскольку, по его словам, терроризм не равен агрессии.

«Это две разные вещи. Вдобавок ко всему это помогло бы помешать нашим усилиям запустить использование суверенных российских активов на оплату ужасного ущерба Украине. Они могут оказаться заблокированными, если страну признают спонсором терроризма», — сказал чиновник на слушаниях в Палате представителей США.

Закон о признании нашей страны спонсором терроризма в Конгресс США вносят периодически.