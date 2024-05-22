Украинским СМИ порекомендовали не оскорблять российских военных

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал СМИ отказаться от оскорбительной лексики в адрес российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

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В организации назвали некорректным контентом «высказывания в СМИ, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих Вооруженных сил России». Журналистов призвали придерживаться этических и профессиональных стандартов даже в условиях военного положения.

В сентябре 2023 года представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский задумал ввести наказание за оскорбление военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). В законопроекте предлагалось наказывать оскорбивших штрафом в размере от 3,4 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 9 тысяч до 13,5 тысячи рублей), общественными работами или арестом.