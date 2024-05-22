США могут принять меры в отношении Грузии из-за закона об иноагентах

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом может принять меры в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление он сделал во время слушаний в комитете палаты представителей. По его словам, в США уже обсуждают возможные варианты ответных действий.

«Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ. Я ожидаю, что мы предпримем действия», — заявил он.

Напомним, что 14 мая парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», рассмотрение которого вызвало в стране волну протестов. Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето, но этот шаг сам по себе не помешает парламенту утвердить инициативу.