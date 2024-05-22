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МИД Испании: Мадрид поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.

МИД Испании: Мадрид поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест
© RT на русском
«Мы будем соблюдать любое их решение», — заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Кремле назвали любопытной реакцию США на решение МУС в отношении израильских властей.

20 мая прокурор МУС Карим Ахмад Хан объявил, что будет добиваться ордеров на арест для лидеров ХАМАС, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях.

Президент США Джо Байден отверг обвинения МУС и заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.

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