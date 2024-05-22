Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС после нового видео 7 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать борьбу до ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС и прилагать все возможные усилия для освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников после показа по израильскому ТВ ранее не публиковавшегося трехминутного видео захвата пяти израильских женщин-военнослужащих палестинскими радикалами 7 октября 2023 года.

"Я потрясен видеозаписью похищения женщин-дозорных. Мы продолжим делать все, чтобы вернуть их домой", - написал премьер в X (бывший Twitter). "Жестокость террористов ХАМАС только укрепляет мою решимость бороться изо всех сил до ликвидации ХАМАС, чтобы гарантировать, что то, что мы увидели сегодня, никогда больше не повторится", - добавил Нетаньяху. "Пять молодых женщин утаскивают чудовищные террористы ХАМАС. На этом видео запечатлены душераздирающие моменты 7 октября, когда пять молодых женщин-солдат с наблюдательного поста, защищающего города и кибуцы на юге Израиля, были избиты, затем им угрожали изнасилованием и жестоко взяли в заложники террористы ХАМАС из сектора Газа", - заявил, комментируя видеоролик, президент Израиля Ицхак Герцог. "Мир должен увидеть это жестокое злодеяние. Те, кого волнуют права женщин, должны высказаться, все, кто верит в свободу, должны высказаться и сделать все возможное, чтобы вернуть всех заложников домой, <...> всего 128 человек", - призвал Герцог, чьи высказывания распространила президентская канцелярия.

Израильское телевидение в среду показало ранее не публиковавшиеся кадры захвата пяти женщин-военнослужащих 7 октября 2023 года боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль из сектора Газа. Трехминутный ролик был смонтирован из видео с нательных камер радикалов. Публикация была одобрена израильским Форумом семей заложников, отмечает газета The Times of Israel.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийством 1,2 тыс. человек в приграничных населенных пунктах и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.