Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что ФРГ не исключает ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если Международный Уголовный Суд (МУС) выдаст соответствующий ордер. Об этом сообщает Der Spiegel.

Такое заявление Хебестрайт сделал во время пресс-конференции. По его словам, Германия «фундаментально» поддерживает МУС, поэтому для Нетаньяху не будет сделано никаких исключений.

«Конечно, мы соблюдаем закон», — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Хебестрайт не стал отвечать на вопрос о том, как Германия относится к призыву Израиля осудить действия МУС, а также публично заявить об отказе выполнять возможное требование суда по аресту Нетаньяху.

США могут ввести санкции против МУС из-за Нетаньяху

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан потребовал от палаты предварительного производства суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.