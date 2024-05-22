Эрдоган предрек новые конфликты, если не остановить Израиль в Газе

Мир ждут новые конфликты, если не остановить агрессию Израиля в секторе Газа. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT Haber.

По его словам, в кровопролитии в Газе виноваты не только сами оккупанты, но и те, кто оказывает им логистическую и военную поддержку. Эрдоган отметил, что и первые и последние понесут наказание за свои действия.

«Не думайте, что угнетателям все сойдет с рук! Никогда, кровь в Газе — на лбу оккупантов», — сказал он.

Эрдоган напомнил, что на прошлой неделе ХАМАС объявил, что принял предложение о прекращении огня, но Израиль «продолжал вести себя непримиримо, показав свое истинное лицо, когда напал на Рафах».

«До тех пор, пока западные державы поддерживают Нетаньяху, оккупация Палестины не закончится. Если сионистский экспансионизм будет продолжаться в том же духе, наш мир будет полон новых конфликтов», — уверен он.

На этом фоне Эрдоган выразил признательность Норвегии, Испании и Ирландии, которые заявили о намерении признать Палестину 28 мая. Он призвал тех, кто еще сделал это, предпринять соответствующий шаг.