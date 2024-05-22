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В США заявили, что не располагают данными о поставке Китаем оружия РФ

США не располагают информацией о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В США прокомментировали сообщения о планах КНР поставить оружие РФ
© ТАСС

По его словам, США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России еще с 2022 года. "Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента", - признал Салливан, комментируя утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона сведений о том, что Китай якобы планирует поставить РФ летальные вооружения, предназначенные для использования в конфликте на Украине.

Помощник американского лидера отметил, что рассчитывает провести консультации с представителями британского правительства с целью "понять, к чему именно относилось это высказывание".

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