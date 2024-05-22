В США прокомментировали сообщения о планах КНР поставить оружие РФ

США не располагают информацией о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России еще с 2022 года. "Мы не видели этого в 2022 году, мы не видели этого в 2023 году, и мы не видели этого до настоящего момента", - признал Салливан, комментируя утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона сведений о том, что Китай якобы планирует поставить РФ летальные вооружения, предназначенные для использования в конфликте на Украине.

Помощник американского лидера отметил, что рассчитывает провести консультации с представителями британского правительства с целью "понять, к чему именно относилось это высказывание".