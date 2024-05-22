Украина может наносить удары по территории РФ при помощи оружия Соединенных Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал спикер Палаты представителей Штатов Майк Джонсон.

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— Ядумаю, нужно позволить Украине участвовать в конфликте так, как они считают нужным. Им нужно отвечать на атаки. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас, — приводит заявление спикера Telegram-канал «Звезда».

Незадолго до этого стало известно, что группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ.

До этого экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима свидетельствуют о том, что они «скатываются в истерику». Это вызвано неблагоприятным положением дел вооруженных сил страны на полях боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.