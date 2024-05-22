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«Нужно отвечать»: спикер Джонсон «разрешил» Украине атаковать РФ оружием США

Украина может наносить удары по территории РФ при помощи оружия Соединенных Штатов Америки. Соответствующее заявление сделал спикер Палаты представителей Штатов Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей «разрешил» Киеву атаковать РФ оружием США
© Вечерняя Москва
— Ядумаю, нужно позволить Украине участвовать в конфликте так, как они считают нужным. Им нужно отвечать на атаки. И я считаю, что мы пытаемся микроуправлять усилиями, это не хорошая политика для нас, — приводит заявление спикера Telegram-канал «Звезда».

Незадолго до этого стало известно, что группа из 13 американских конгрессменов обратилась к главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Ллойду Остину с призывом разрешить Украине наносить удары американским оружием по территории РФ.

До этого экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского и других представителей киевского режима свидетельствуют о том, что они «скатываются в истерику». Это вызвано неблагоприятным положением дел вооруженных сил страны на полях боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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