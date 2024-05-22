Байден проигрывает идеологическую «третью мировую войну»

Президент США Джо Байдена проигрывает глобальную идеологическую третью мировую войну России и Китаю. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, сейчас мир «скатывается в глобальную идеологическую третью мировую войну», в которой интересы России, Китая и их союзников противостоят интересам США.

«Тем не менее, стратегия национальной безопасности Байдена по-прежнему основана на борьбе "с чем-то меньшим, чем два одновременных или пересекающихся крупных конфликта"», — говорится в тексте.

В Hill пояснили, что в 2018 году Белый дом столкнулся с выбором «собрать ВС не для решения двух региональных конфликтов с государствами-изгоями, а для достижения победы в конфликте высокой интенсивности с единственным конкурентом высшего уровня — в войне с Китаем из-за Тайваня или столкновении с Россией в Балтийском регионе». Однако в итоге США пришлось столкнуться сразу с тремя конфликтами: в Украине, на Ближнем Востоке, «надвигающейся войной из-за Тайваня и Южно-Китайского моря». Кроме того Вашингтону приходится бороться за влияние в Сахаро-Сахельском регионе, которую он проигрывает, поскольку американские войска покидают базы в Нигере.

«Байден, по-видимому, попавший в тиски ноябрьских предвыборных расчетов, отказывается даже признать, что мы уже находимся в состоянии третьей мировой войны, не говоря уже о том, чтобы принять необходимые меры для победы в ней», — указывается в тексте.

Такой подход Белого дома привел к тому, что США «катастрофически недостает военного потенциала, мощностей для производства оружия, а также возможностей противостоять киберугрозе и дезинформации, исходящих из Москвы и Пекина». Таким образом вместо того, чтобы победить в глобальной идеологической «третьей мировой войне», Байден и его администрация «жертвуют американской нацбезопасностью в попытке одержать победу на президентских выборах в ноябре», заключили в Hill.