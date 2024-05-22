В Бельгии выбрали самую внутренне красивую женщину

В Бельгии провели конкурс на самую внутренне красивую женщину страны и назвали победительницу. Об этом сообщает Reuters.

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В конкурсе, главными критериями которого был бодипозитив и душевная красота, приняли участие 60 претенденток в возрасте от 23 до 64 лет. В отборочных турах участвовали более пяти тысяч женщин, которые прошли девятимесячную программу по принятию себя, а также курсы по стилю и уходу за собой.

«Истинная красота исходит не от идеального тела, которое соответствует тому, что диктует общество, а от тела, рассказывающего историю», — сказала 56-летняя Натали Де Ройк, основательница Top Women, некоммерческой организации, которая организовала конкурс. В прошлом она была моделью и считает этот бизнес суровым и разрушительным для женщин. Она также критикует фильтры социальных сетей, которые вызывают у женщин чувство стыда за свою внешность.

Участница конкурса Натали Халлеман, мать восьмерых детей, после конкурса рассказала, что чувствует себя прекрасно. «Красота тела, подобная образам из рекламы и моды, недолговечна. Настоящая красота — это внутренняя красота», — сказала 47-летняя женщина. По ее словам, раньше ей не хватало уверенности в себе, и она плакала, думая о своем прошлом. «Теперь я улыбаюсь», — поделилась она.

По словам Де Ройк, бороться за титул после выполнения программы было необязательно, а критерием победы было отношение женщины к жизни и себе и ее стремление развиваться.

Самой внутренне красивой женщиной стала Лори Дрезе.

Ранее сообщалось, что в США разгорелся скандал вокруг победительниц двух главных конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Причинами, предположительно, стали травля и интриги.