Карл III разрешил Сунаку распустить парламент

Досрочные выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил, выступая перед зданием своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.

"Сейчас время для Великобритании выбирать свое будущее - решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс или рискнуть и оказаться вновь в самом начале, без плана, без ясности. Ранее сегодня в разговоре с Его Величеством королем [Карлом III] я попросил распустить парламент. Король удовлетворил эту просьбу, и у нас будут всеобщие выборы 4 июля", - заявил Сунак.

Он добавил, что выборы пройдут в "самой опасной с момента окончания холодной войны" мировой обстановке.

Свое заявление премьер-министру пришлось делать под проливным дождем. Во время его выступления демонстранты, собравшиеся у ворот премьерской резиденции, включили громкую музыку, которая практически заглушала слова политика.

На волне снижающейся инфляции

Ранее политические аналитики не исключили, что лидер правящей Консервативной партии Сунак решил воспользоваться моментом, чтобы провести выборы. По закону они должны были состояться до января 2025 года. По информации газеты The Times, на решение объявить даты выборов повлияла публикация данных об инфляции в среду. Она показала, что в апреле кабинету министров удалось снизить рост цен до 2,3% в годовом выражении. Это значительно меньше, чем 11,1% в октябре 2022 года, когда Сунак пришел к власти, и практически соответствует целевому показателю Банка Англии 2%.

На этот момент премьер-министр обратил внимание в своем выступлении.

"Я пришел на пост [премьер-министра в октябре 2022 года] прежде всего для того, чтобы восстановить экономическую стабильность, которая является краеугольным камнем любого успеха, - заявил Сунак. - Благодаря нашим коллективным жертвам и вашей упорной работе мы добились двух важных достижений для обретения этой стабильности, показав, что все возможно, когда мы работаем вместе. Наша экономика сейчас растет быстрее, чем предсказывалось ранее, опережая [по темпам роста] Германию, Францию и Соединенные Штаты (в первом квартале ВВП королевства вырос на 0,6% - прим. ТАСС)".

"Сегодня утром было подтверждено, что инфляция возвращается к норме. Это означает, что ценовое давление и ставки по ипотеке снизятся", - подчеркнул премьер.

Он признал, что не все жители Великобритании пока ощутили на себе экономический рост, однако добавил, что данная статистика подтверждает правильность курса правительства.

Другой причиной решения Сунака Sky News называет то, что, несмотря на сокращение инфляции, вероятность снижения регулятором основной банковской ставки летом не столь высока, так как рост цен в апреле все же оказался выше, чем предсказывали эксперты. К тому же, указывает телеканал, шансы на то, что правительство сможет сократить налоги осенью, также не очень высоки. Объявив выборы уже в июле, предполагает телеканал, премьер смог бы попытаться использовать во благо своей партии позитивные новости (снижение инфляции), не дав отрицательным факторам (высокие ставки и налоги) вызвать дополнительное раздражение избирателей.

"Авантюрное решение"

Политический обозреватель телеканала Sky News Сэм Коатс назвал "авантюрным, смелым и неожиданным" решение Сунака. По его словам, о проведении выборов летом было объявлено в тот момент, когда правящая Консервативная партия, согласно опросам общественного мнения, отстает от лейбористов в среднем на 20 процентных пунктов, а многие тори в частных беседах выражают недовольство действующим премьер-министром. Кроме того, Коатс отметил, что Сунак в настоящий момент не может похвастаться выполнением ряда сделанных обещаний, в первую очередь по борьбе с нелегальной миграцией и по сокращению очередей на прием к врачам.

Опросы общественного мнения показывают преимущество оппозиционной Лейбористской партии над консерваторами на 21 п.п. По информации Sky News, если бы выборы прошли сейчас, то лейбористы получили бы 44%, а консерваторы - 23,2% голосов.

Вместе с тем с учетом особенностей избирательной системы Соединенного Королевства, это не обязательно означало бы, что оппозиция смогла бы получить более половины мест в 650-местной Палате общин, нижней палата парламента, что давало бы ей право единолично сформировать правительство. Это соображение, впервые упомянутое экспертами по итогам местных выборов начала мая, возможно, также лежало в основе сегодняшнего решения Сунака.

О выборах

Выборы в разгар летних отпусков крайне редки в британской политической истории. Последний раз они прошли почти 80 лет назад. Парламентские выборы 5 июля 1945 года закончились поражением Консервативной партии и привели к отставке популярного лидера партии Уинстона Черчилля, руководившего работой правительства во время Второй мировой войны. Кабинет на Даунинг-стрит занял лидер лейбористов Клемент Эттли. Он пробыл премьер-министром до 1951 года, когда его сменил все тот же Черчилль.