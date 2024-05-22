В Великобритании проведут досрочные выборы уже летом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ближайшее время планирует объявить дату проведения досрочных всеобщих выборов — они состоятся уже в июле. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Сунак планирует провести выборы после заявлений о стабилизации инфляции и росте в экономике. Самой вероятной датой проведения выборов источник посчитал 4 июля.

«Сунак сделает это заявление после дня лихорадочных спекуляций в Вестминстере, вызванных редкими хорошими экономическими новостями для правительства и необычно спланированным заседанием кабинета министров», — сообщает источник.

При этом ранее британский премьер заявлял, что выборы состоятся во второй половине года — предполагалось, что они пройдут только осенью. Как сообщает издание, Сунак мог передумать после обсуждения этого вопроса с членами правительства, во время которых премьера «убедили, что экономика вряд ли улучшится до осени».

Ранее Сунак объявил «день позора» в Британии.