Шор заявил о намерении стать премьер-министром Молдавии

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года. О своих планах политик рассказал в интервью News.ru.

«Моя цель – стать премьер-министром Молдавии, восстановить, построить богатую и счастливую страну», – заявил Шор.

По его словам, он уверен в победе оппозиции на президентских выборах. При этом сам политик выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства не может, так как не подходит под возрастной ценз в 40 лет, установленный законодательством республики.

Отмечается, что парламент Молдавии назначил очередные президентские выборы на 20 октября. В тот же день пройдет референдум о вступлении страны в Евросоюз, который предложила провести президент Молдавии Майя Санду. Она также заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

До этого глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году из-за возрастных ограничений.