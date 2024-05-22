Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в том, что в 2020 году они оказывали помощь Азербайджану во время столкновений с Ереваном. Lenta.ru

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», - заявил он в парламенте. ТАСС

28 февраля Пашинян заявил, что Армения де-факто заморозила отношения с ОДКБ, однако Ереван может сделать это де-юре, если ситуация в организации не изменится к лучшему. Газета.Ru