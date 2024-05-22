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Премьер Пашинян заявил о демилитаризации границы как гарантии безопасности и суверенитета Армении

Демилитаризация границы с Азербайджаном станет залогом безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Пашинян назвал гарантии безопасности Армении
© globallookpress.com

По его словам, в настоящих условиях лучшей гарантии просто не существует, поскольку вывод войск с приграничных территорий кроме безопасности принесет Армении суверенитет, передает ТАСС.

Говоря о том, как идет этот процесс, Пашинян добавил, что демилитаризацию проходит согласно картам Генерального штаба вооруженных сил СССР от 1976 года и она должна продолжаться по всей линии границы.

Как сообщалось ранее, на границе Армении и Азербайджана задержали более 30 протестующих против делимитации территорий.

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