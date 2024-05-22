Пашинян назвал гарантии безопасности Армении

Демилитаризация границы с Азербайджаном станет залогом безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, в настоящих условиях лучшей гарантии просто не существует, поскольку вывод войск с приграничных территорий кроме безопасности принесет Армении суверенитет, передает ТАСС.

Говоря о том, как идет этот процесс, Пашинян добавил, что демилитаризацию проходит согласно картам Генерального штаба вооруженных сил СССР от 1976 года и она должна продолжаться по всей линии границы.

Как сообщалось ранее, на границе Армении и Азербайджана задержали более 30 протестующих против делимитации территорий.