Во Франции сочли несвоевременным признание Палестины
Франция готова рассматривать вопрос признания палестинского государства, но считает, что сейчас неподходящее время. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне, пишет РИА Новости.
Министр подчеркнул, что «для Франции нет табу» в признании Палестины, но это решение «должно быть полезным» и иметь решающее значение.
«Другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения, оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было «до» и «после»», - подчеркнул Стефан Сежурне.
Сегодня Норвегия, Испания и Ирландия объявили о признании Палестины как государства. Согласованное решение трех стран вступит в силу 28 мая. Премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что этот шаг продвигает решение о двух государствах, которые научатся мирно сосуществовать. В целом Палестину признают 143 из 193 стран ООН, включая Россию.
В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил о том, что поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он пригрозил странам, признавшим арабскую республику, «тяжелыми последствиями».