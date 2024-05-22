Во Франции сочли несвоевременным признание Палестины

Франция готова рассматривать вопрос признания палестинского государства, но считает, что сейчас неподходящее время. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Министр подчеркнул, что «для Франции нет табу» в признании Палестины, но это решение «должно быть полезным» и иметь решающее значение.

«Другими словами, сделать возможными решающие подвижки в политическом плане. С этой точки зрения, оно должно произойти в подходящий момент, чтобы было «до» и «после»», - подчеркнул Стефан Сежурне.

Сегодня Норвегия, Испания и Ирландия объявили о признании Палестины как государства. Согласованное решение трех стран вступит в силу 28 мая. Премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что этот шаг продвигает решение о двух государствах, которые научатся мирно сосуществовать. В целом Палестину признают 143 из 193 стран ООН, включая Россию.

В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил о том, что поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он пригрозил странам, признавшим арабскую республику, «тяжелыми последствиями».