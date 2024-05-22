Три страны Европы признали Палестину. Израиль отозвал послов и предупредил о последствиях

Власти Ирландии, Испании и Норвегии объявили о решении признать независимость Палестины. Глава МИД Израиля Исраэль Кац предупредил о "серьезных последствиях" этого шага.

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До этого Палестину уже признали 143 из 193 государств - членов ООН, включая Россию. Однако большинство стран Европы до сих пор не решились признать палестинскую независимость.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Решение трех стран

Власти Ирландии, Испании и Норвегии объявили о решении признать Палестину утром 22 мая. Как уточнил испанский премьер-министр Педро Санчес, в его стране решение вступит в силу 28 мая.По словам премьера Ирландии Саймона Харриса, в ближайшие недели примеру трех европейских стран могут последовать и другие государства. Как предполагала ранее газета Politico, такое решение могут принять Бельгия или Словения.

Реакция Израиля

Израиль уже отозвал своих послов в Ирландии, Испании и Норвегии. Как заявил глава израильского МИД, еврейское государство "не отступит перед теми, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности".Министр также раскритиковал решение европейцев за "несправедливость по отношению к памяти жертв" октябрьской атаки ХАМАС на Израиль. По мнению Каца, оно "посылает палестинцам и всему миру сигнал - терроризм выгоден".Кроме того, в МИД Израиля вызвали послов трех европейских государств. Как сообщил портал Ynet, им будет выражен протест, также им покажут видео похищения израильских женщин-военнослужащих радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Реакция в мире

Руководство Палестины высоко оценило вклад Ирландии, Испании и Норвегии "в поддержку права палестинского народа на самоопределение на своей земле" и призвало другие государства последовать их примеру. Движение ХАМАС также приветствовало решение трех европейских стран, назвав его "важным шагом на пути к утверждению права палестинского народа на создание собственного независимого государства".В МИД Турции выразили удовлетворение признанием Палестины еще тремя странами, а в МИД Китая заявили о необходимости "вернуться к политике, основанной на решении о двух государствах".

Контекст решения

Ирландия, Испания и Норвегия приняли решение признать независимость Палестины на фоне вооруженного конфликта в секторе Газа, который вспыхнул после октябрьской атаки ХАМАС. Тогда были убиты и взяты в заложники сотни израильтян, в ответ Израиль начал полномасштабную военную операцию, в результате которой, по последним данным, погибли более 35 тыс. человек.

В последние недели широко обсуждается вопрос проведения операции в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, это необходимо для "достижения полной победы над ХАМАС". Другие страны, в том числе Соединенные Штаты, предостерегают израильтян от масштабных боевых действий в городе, где скопились 1,4 млн человек, вынужденных покинуть свои дома.20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, которые, по его словам, "несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности" на территории Палестины. Одновременно он потребовал выдачи ордеров на арест трех лидеров ХАМАС.

Статус Палестины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании в Палестине двух государств - еврейского и арабского - еще в 1947 году. После образования Израиля в 1948 году арабские страны ввели на его территорию войска, однако потерпели поражение, а израильтяне заняли территории, на которых планировалось создать арабское государство.В 1988 году на сессии Национального совета Палестины в Алжире было объявлено о создании государства со столицей в Восточном Иерусалиме, однако фактически оно до сих пор не обладает суверенитетом. У Палестины нет собственной армии и денежной единицы, а большинство границ и Восточный Иерусалим контролирует Израиль. Кроме того, с 2007 года Палестина политически расколота - Западный берег Иордана контролирует движение ФАТХ, а сектор Газа до израильской операции находился под контролем ХАМАС.Примерно три четверти стран - членов ООН признают независимость Палестины, однако ее не признает большинство стран Запада. Палестина входит в состав Лиги арабских государств, но не имеет полноправного членства в Организации Объединенных Наций.