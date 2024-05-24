Израиль ввел ограничения для испанского консульства в Иерусалиме

Глава МИД Израиля Исраэль Кац запретил консульству Испании в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан после решения Мадрида признать палестинскую государственность. Соответствующая публикация появилась на странице главы внешнеполитического ведомства Израиля в соцсети X (бывшая Twitter). "Я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами и запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с Западного берега", - написал он. Министр подчеркнул, что такой шаг был предпринят в ответ на признание Палестины Испанией и призывом заместителя премьер-министра Испании "освободить Палестину от реки до моря". 22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

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