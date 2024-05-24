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Израиль ввел ограничения для испанского консульства в Иерусалиме

Глава МИД Израиля Исраэль Кац запретил консульству Испании в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан после решения Мадрида признать палестинскую государственность. Соответствующая публикация появилась на странице главы внешнеполитического ведомства Израиля в соцсети X (бывшая Twitter). "Я решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами и запретить испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять услуги палестинцам с Западного берега", - написал он. Министр подчеркнул, что такой шаг был предпринят в ответ на признание Палестины Испанией и призывом заместителя премьер-министра Испании "освободить Палестину от реки до моря". 22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

Израиль ввел ограничения для испанского консульства в Иерусалиме
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