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В Киеве заявили о «несправедливом» запрете на оружие США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять свой «абсолютно несправедливый» запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Financial Times.

По мнению Литвиненко, если запрет будет снят, Украина сможет предотвратить новое продвижение России. Ранее на фоне активного продвижения РФ на Харьковском направлении Владимир Зеленский призвал страны НАТО помогать ВСУ сбивать ракеты. Он заявил, что Украине нужно не меньше 120-130 истребителей F-16. По его словам, если западные страны не могут их предоставить, они должны «поднять истребители с территории соседних стран НАТО».

NYT: Россия напомнила Западу о своем ядерном оружии

На этой неделе Россия направила Западу и Украине «четкое напоминание», что у нее есть тактическое ядерное оружие, опубликовав видеозапись учений по его применению, пишет The New York Times. На ролике, опубликованном Минобороны России, видно, как караван военной техники движется по лесной дороге, а ракетные комплексы «Искандер» занимают позиции для запуска. На кадрах также показаны сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, вооруженный ракетами, и штурмовик, готовящийся к взлету.

Целью учений было названо «безоговорочное обеспечение территориальной целостности и суверенитета России в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных чиновников». NYT напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее допустил отправку военных на Украину, а премьер Британии Дэвид Кэмерон - удары британским оружием по территории РФ.

«Армия США в упадке, армия России - закаляется в боях»

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил в эфире Judging Freedom, что американские войска сейчас уступают российской армии. По его оценке, ВС РФ - «суровые, дисциплинированные и хорошо управляемые», а войска США остались на уровне 70-х годов.

Макгрегор подчеркнул, что российская армия закаляется в боях, а многие чиновники Пентагона «никогда ничего не делали». Военный назвал глупыми нападки Пентагона на Россию. Он подчеркнул, что многие в США хотят, чтобы украинский кризис завершился и «появилось бы какое-то мирное решение». Но, по его мнению, руководство США не интересуют мир и дипломатическое решение.

Запад потерял Россию и Китай из-за «чванливости и высокомерия»

Недавний визит президента РФ Владимира Путина в Китай представляет собой очередной этап пути, на который Россию вынудил встать западный мир, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Издание напомнило, что в 2000 году, когда Путин пришел к власти, одной из его стратегических задач было включение России в структуры евроатлантического экономического управления.

IL Fatto Quotidiano отмечает, что Россия была ошеломлена поддержкой переворота на Украине Западом и начала углублять свои связи с Китаем с 2014 года. С тех пор растет российский импорт китайских электромобилей и компонентов для оборонной промышленности. По версии газеты, если бы Запад рассуждал здраво и воспринял всерьез укрепление БРИКС, он решил бы занять посредническую позицию вместе с Китаем. Но «чванливые и высокомерные» западные правящие элиты презирают другие страны и дегуманизируют их, оставляя будущим поколениям нездоровое наследие, подчеркивает издание.

«С-500 - козырь России в конфликте с НАТО»

Россия делает ставку на свои передовые зенитно-ракетные системы, в частности на С-500 «Прометей», для противодействия западному оружию, пишет The National Interest. Как отмечает издание, С-500 рекламируют как систему, способную поражать истребители пятого поколения и низкоорбитальные спутники.

Первую партию С-500 российской армии планируют поставить уже в 2024 году, также системами интересуются Турция и Китай, подчеркивает The National Interest. Сообщается, что противоракеты С-500 могут поражать цели на расстоянии до 600 километров. Способность С-500 обнаруживать и перехватывать воздушные цели на такой дистанции означает, что система может противостоять угрозам задолго до того, как они достигнут военных объектов или критической инфраструктуры.