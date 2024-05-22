Американский сенатор гордится, что помог Украине расколоть церковь

Американский сенатор Сэм Браунбек заявил, что гордится своей помощью Украине в расколе церкви. Об этом он заявил пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в новом видео, которое блогеры опубликовали в своем Telegram-канале.

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Браунбек — бывший губернатор штата Канзас. В 2018 году он стал послом США по вопросам международной религиозной свободы. Пранкеры позвонили политику от лица экс-президента Украины Петра Порошенко.

Бывший посол признался, что американская помощь Украине идет так медленно в том числе из-за недовольства ряда республиканцев попытками Владимира Зеленского уничтожить УПЦ. Он рекомендовал отказаться от открытого преследования верующих, чтобы не давать России «переговорного преимущества». Кроме того, он негативно отозвался об арестах священников за связь с Московским Патриархатом. Сенатор отметил, что «предателей» следует задерживать, однако, не давая Москве «религиозный импульс» для продолжения специальной военной операции.

Одновременно с этим посол гордится своим участием в расколе церкви. Он считает, что это нужно было сделать еще 500 лет назад, «для национального сознания украинцев». Вместе с тем Браунбек обеспокоен тем, что раскол церкви стал одной из причин спецоперации.

Сенатор также заявил, что Украине необходимо вступить в ЕС и НАТО. Он признал, что в Соединенных Штатах все сильнее голоса политических сил, которые призывают Киев отказаться от территорий с русскоязычным населением. Он посоветовал украинским властям придержаться еще один год, «пока к власти не придет Трамп».