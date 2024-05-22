Карл III отменил одну из старейших традиций королевской семьи

Король Великобритании Карл III принял решение отменить бесплатный вход в Виндзорский замок для местных жителей. Об этом пишет BBC.

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Ранее местные жители имели право посещать замок бесплатно, однако с 1 июня Фонд Royal Collection Trust отменяет эту льготу. Таким образом, жителям округи, владеющим специальной картой, придется платить 50% от обычной цены за вход в замок - около 16 фунтов стерлингов.

Это решение вызвало недовольство местных жителей, а кандидат в парламент от либеральных демократов Джулиан Тиси обратил внимание на то, что в разгар туристического сезона люди, живущие поблизости, обслуживают туристов в магазинах и ресторанах, возят путешественников на такси и взамен должны иметь право посещать Виндзорский замок, когда захотят.

«Мы считаем обитателей «большого дома на холме» нашими соседями и хотим гарантий, что ни один житель не будет лишен возможности посетить замок», - заявила в свою очередь член совета Королевского округа Виндзор и Мейденхед Эми Тиси

В свою очередь представитель Royal Collection Trust заверил, что компания ищет способы «сделать замок максимально доступным для посетителей из местного региона».

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Коронация Карла III прошла 6 мая 2023 года и стала одним из самых масштабных церемониальных мероприятий, проводимых в Британии за 70 лет. При этом в годовщину коронации участники акции протеста в Лондоне потребовали от короля Карла III немедленно отречься от престола, выступив за упразднение монархии в стране.