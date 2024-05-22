Эрдоган получил полномочия самостоятельно объявлять мобилизацию в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил полномочия самостоятельно объявлять мобилизацию. Об нововведениях сообщает официальный правительственный вестник Resmi gazete.

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Изменения затронули «Положение о мобилизации и состоянии войны». Ранее полномочия объявлять частичную или полную мобилизацию в случае соответствующих угроз принадлежали правительству. Теперь же президент сможет вводить режим при «восстании, серьезной угрозе национальной безопасности республики, ее территориальной целостности, войны». При чем речь идет как о внутренних, так и о внешних угрозах.

В администрации турецкого лидера пояснили, что изменения направлены на приведение законодательной базы в соответствие с требованиями современного периода.

Напомним, что 15 мая турецкие власти заявили, что высокопоставленные полицейские вступили в заговор против правительства. Поздним вечером 14 мая Эрдоган провел экстренную встречу с главой Национальной разведывательной организации и министром юстиции, а на следующий день глава МВД Али Ерликая выступил с развернутым заявлением, в котором признал существование заговора и пригрозил уничтожить расставленные заговорщиками «ловушки».