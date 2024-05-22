В Раде оценили работу Сырского на посту Залужного словами «ничего не изменилось»

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая считает, что замена главнокомандующего украинскими войсками с Валерия Залужного на Александра Сырского ничего в армии не изменила. Об этом парламентарий рассказала в своем Telegram-канале.

"О "ничего не изменилось" и генеральские касты. Знакомьтесь... Генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает наши шансы на перемены и победу", — написала Безуглая, имея в виду Сырского и находящихся у него в подчинении генералов.

По мнению депутата, Сырский скрывает правду о ситуации в армии, проявляет жестокость и выжигает всех возможных конкурентов. В то же время из-за начальника генштаба ВСУ Анатолия Багрилевича усилилась бюрократическая волокита, командующий сухопутными войсками Александр Павлюк имитирует бурную деятельность, а командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль ответственен за неудачи армии под Авдеевкой и Харьковом, считает Безуглая.

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Решить сложившуюся проблему парламентарий предлагает назначением на руководящие посты военнослужащих, которые "выросли" во время боевых действий, которые шли с 2014 года. Если же ситуацию не исправить, пишет Безуглая, то "нам конец".

До этого Безуглая уже критиковала Сырского, а генерала Содоля называла преступником.