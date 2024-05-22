Ирландия признала Палестину независимым государством

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил о том, что его страна признает Палестину независимым государством. Об этом пишет РИА Новости.

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«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют, что мы признаем государство Палестину. Каждый из нас теперь предпримет все необходимые на национальном уровне шаги для приведения в действие этого решения», - заявил он на пресс-конференции, трансляцию с которой вел телеканал Sky News.

Премьер выразил уверенность, что в ближайшие недели другие страны последуют этому примеру.

Ожидается, что с соответствующим заявлением также выступят сегодня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и глава МИД Эспен Барт Эйде.

В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он пригрозил странам, признавшим арабскую республику, «тяжелыми последствиями».

«Если Испания осуществит намерение признать палестинское государство, против нее будут предприняты аналогичные меры», - подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что для достижения стабильного мира на Ближнем Востоке - в соответствии с решениями Совбеза ООН - должна быть создана независимая Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.