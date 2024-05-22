Испания признает Палестину в качестве государства 28 мая

Испания признает Палестинское государство 28 мая. Об этом в среду, 22 мая, пишет Reuters со ссылкой на испанского премьер-министра Педро Санчеса.

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В тот же день стало известно, что Норвегия официально признала Палестину в качестве государства. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Издание Politico сообщило, что правительство Ирландии также примет решение о признании палестинской государственности.

Глава израильского МИД Исраэль Кац на фоне заявлений Норвегии и Ирландии отозвал послов в этих странах для консультаций.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации. В ходе заседания также был принят документ, рекомендующий Совету безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.

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