Ирландия, Испания и Словения сегодня признают палестинское государство

Ирландия, Испания и Словения готовятся сегодня, в среду 22 мая, признать Палестину как суверенное государство. Об этом сообщили в ряде европейских СМИ, включая Politico, NRK и Aftenposten.

К настоящему времени Норвегия уже официально признала Палестинское государство, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

По некоторым данным, к этому решению может присоединиться Бельгия. Ранее власти Ирландии указывали на необходимость координации усилий на палестинском направлении между всеми европейскими странами.

Более 140 стран, большинство из которых расположены в Африке, Южной Америке и Азии, уже признали Палестину независимым государством. Месяцем ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что к концу мая несколько членов Евросоюза вынесут свое решение по Палестине.

В начале текущего года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем принципиальном несогласии с идеей достижения мира в секторе Газа путем создания палестинского государства. "Я не пойду на компромисс", - подчеркнул он.