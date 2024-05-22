На севере Австралии впервые за более чем три года выявили очаг птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа впервые с 2020 года была зафиксирована на птицефермах, расположенных на севере Австралии. Об этом сообщили в государственной ветеринарной службе штата Виктория.

Как уточнили в ведомстве, вирусное заболевание было обнаружено на крупной птицеферме в Мередите (расположен в 100 км к западу от Мельбурна), после того как специалисты обратили внимание на повышенную смертность среди птиц. По словам главного ветеринарного врача штата Виктория Грэма Кука, птичий грипп прежде фиксировался у диких птиц Австралии и время от времени распространялся на домашнюю птицу, но впервые за последние три года заболевание приняло массовый характер.

"В регионе обнаружения вируса расположено много птицеводческих предприятий, и <…> мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы остановить дальнейшее распространение", - сказал он.

Также в службе отметили, что после обнаружения инфекции на ферме в Мередите несколько сотен тысяч птиц будут уничтожены гуманным способом. В регионе проводятся профилактические и карантинные мероприятия, по всему штату усилен ветеринарный контроль, ограничена перевозка птиц и произведенных из них продуктов.

Ранее вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована в Австралии в 2020 году, когда заболевание было обнаружено в регионе Балларат. Очаги инфекции были выявлены на нескольких десятках птицеферм из-за чего ветеринары были вынуждены усыпить несколько десятков тысяч птиц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей неопасны.