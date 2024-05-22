Блинкен: народу Ирана станет лучше без Раиси

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что иранцам, вероятно, станет лучше после гибели президента страны Ибрагима Раиси, так как он больше не сможет совершать «ужасных действий». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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На слушаниях в Конгрессе 21 мая Блинкен выступил в защиту своего ведомства, выразившего официальные соболезнования от имени США в связи с гибелью Раиси. Госсекретарь США подчеркнул, что это «нормальный деловой процесс».

«Мы выразили официальные соболезнования, как мы уже это делали, когда разные страны - противники, враги или нет - теряли лидеров», - заявил он сенатскому комитету по международным отношениям.

Как подчеркнул Блинкен, соболезнования не меняют точку зрения США насчет того, что Раиси много лет совершал «предосудительные действия, в том числе репрессировал собственный народ». Сенатор-республиканец Джон Баррассо в ответ возразил, что оплакивать «заклятого врага свободного мира» не должно быть «нормальным деловым процессом». Затем сенатор Тед Круз спросил, считает ли госсекретарь, что мир стал лучше после смерти Раиси.

«Учитывая ужасные действия, которые он совершал как в качестве судьи, так и в качестве президента, и зная, что он больше не может совершать их, - да, иранский народ, вероятно, оказался в лучшем положении», - ответил Блинкен.

Американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний Раиси, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая. Вместе с Раиси летел глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные иранцы.

Всего на борту находились восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Вертолет полностью сгорел. Предварительной причиной крушения были названы сложные метеорологические условия.