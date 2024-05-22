Медведчук предсказал судьбу Зеленского

Владимир Зеленский скоро убедится, что для Запада он расходный материал, заявил председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский будет прятаться от своего народа за политиками коллективного Запада.

«Только это тщетно, он им чужой, расходный материал, выполнивший свои задачи. Скоро он в этом убедится», — цитирует политика РИА Новости.

Также Медведчук заявил, что вести переговоры от имени Украины с 21 мая больше некому.