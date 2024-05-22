В Сумской области были обесточены более полумиллиона потребителей

Более 518 тыс. потребителей были обесточены в Сумской области на севере Украины, где получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, на объектах повреждено оборудование. В результате были обесточены не только 518 тыс. потребителей в Сумской области, но и абоненты в отдельных районах соседних Харьковской и Черниговской областей.

К настоящему времени удалось восстановить энергоснабжение 95% потребителей, добавили в "Укрэнерго", аварийные работы продолжаются.

Сумская военная администрация ночью сообщала о повреждении энергетических объектов в Конотопе и Шостке. После этого стало известно, что город Сумы и прилегающие районы обесточены. В Сумах остановилось движение троллейбусов, также была прекращена подача воды.