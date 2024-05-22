Пока вы спали: акции неповиновения военкомам на Украине и новый вариант COVID-19 в РФ

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В Николаевской области прошли акции неповиновения украинским военкомам

Акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки прошли в Николаевской области Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Херсонской областной думы Юрия Барбашова.

По его словам, местные жители не пропустили служащих ТЦК в свое село. Выдвигались обвинения в том, что они «выгребли» всех мужчин — теперь некому работать. Тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство.

Депутат отметил, что из-за мобилизации на Украине заметно сократилось мужское население. На улицах присутствуют «только женщины, инвалиды и людоловы».

Блинкен назвал неприемлемой реоккупацию Газы Израилем

Повторная оккупация сектора Газа Израилем для США неприемлема, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы американского Госдепа Энтони Блинкена.

По его словам, Вашингтон считает, что палестинцы должны сами управлять собой. Дипломат подверг критике шаги некоторых политических деятелей в Израиле, направленные на подрыв позиций Палестинской национальной администрации.

Блинкен считает, что ПНА играет «совершенно критическую, незаменимую роль, пытаясь сохранить безопасность и стабильность на Западном берегу» реки Иордан.

Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRT

Роспотребнадзор выявил в России 178 случаев новых вариантов COVID-19 FLiRT, сообщает газета «Ведомости».

Свое имя FLiRT получил от названий мутаций в генетическом коде. По данным ведомства, новые варианты коронавируса не представляют большей опасности, чем его другие разновидности.

FLiRT относится к семейству омикрон и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире.

CNN: Египет без ведома США изменил условия договора о прекращении огня в Газе

Разведка Египта изменила условия подписанного Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Это в итоге привело к срыву сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС по обмену пленными. Как заявили источники телеканала, соглашение, о котором радикалы из ХАМАС объявили 6 мая, отличалось от представленного им на окончательное рассмотрение.

Изменения были внесены египетской разведкой, что вызвало волну гнева и упреков среди официальных лиц из США, Катара и Израиля.

Китай заявил, что отвергает санкции США за связи с Россией

Экономические связи Пекина и Москвы соответствуют принципам Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря китайского посольства в США Лю Пэнъюя.

По его словам, Китай отвергает односторонние санкции Вашингтона и будет защищать интересы китайских компаний. Так дипломат отреагировал на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее руководитель Госдепа заявил, что Вашингтон планирует расширять список китайских компаний, в отношении которых введены санкции США за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения.