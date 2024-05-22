Парламент Вьетнама избрал То Лама новым президентом страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) на проходящей в Ханое седьмой сессии Нацсобрания 15-го созыва избрало члена Политбюро Центрального комитета (ЦК) правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министра общественной безопасности генерала армии То Лама новым президентом страны. Об этом сообщил заведующий канцелярией Нацсобрания Буй Ван Кыонг.

По данным контрольной комиссии парламента, резолюцию об избрании 66-летнего То Лама главой государства поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов Нацсобрания, являющегося, согласно Конституции Вьетнама, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.

То Лам родился 10 июля 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. В 1974 году поступил на службу в органы госбезопасности. После окончания в 1979 году Центральной школы общественной безопасности (ныне Академия народной безопасности) То Лам начал карьеру в первом главном управлении политической безопасности министерства внутренних дел. В разные годы занимал различные руководящие должности в структуре органов госбезопасности. В 2009 году в звании генерал-майора был назначен руководителем первого главного управления безопасности министерства общественной безопасности.

В августе 2010 года То Лам стал заместителем министра общественной безопасности, а в апреле 2016 года занял пост министра. В начале 2019 года То Ламу было присвоено звание генерала армии, он стал четвертым человеком в истории органов госбезопасности Вьетнама, носящим это высшее воинское звание. Член КПВ с 1981 года, является членом ЦК КПВ 11-го, 12-го и 13-го созывов, членом Политбюро ЦК КПВ 12-го и 13-го созывов, депутатом Национального собрания 14-го и 15-го созывов. То Лам также является заместителем председателя Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, возглавляемого генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом.

Неоднократно посещал с визитами Россию. В декабре 2021 года награжден российским Орденом Дружбы за большой вклад в развитие двустороннего сотрудничества между РФ и СРВ.

На прошедшем на прошлой неделе в Ханое 9-м пленуме ЦК КПВ 13-го созыва правящая партия рекомендовала кандидатуру То Лама на пост президента страны. Кресло главы государства оставалось вакантным после того как занимавший его Во Ван Тхыонг в марте подал в отставку с постов президента СРВ, председателя Совета национальной обороны и безопасности, члена Политбюро ЦК КПВ и члена ЦК КПВ 13-го созыва. Временно исполняющим обязанности главы государства до избрания нового президента была назначена вице-президент Во Тхи Ань Суан. Согласно конституции СРВ, президент избирается прямым тайным голосованием депутатами Нацсобрания.