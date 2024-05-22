Федеральные агентства США подключились к расследованию смерти Мэттью Перри

Управление по борьбе с наркотиками США, почтовая служба и полиция проводят расследование обстоятельств смерти американского актера Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004). Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники.

Ранее газета Los Angeles Times сообщала, что расследование начал офис коронера округа Лос-Анджелес и что оно займет несколько месяцев.

По данным TMZ, полиция и управление по борьбе с наркотиками начали расследование несколько месяцев назад после того, как экспертиза установила, что Перри умер в результате острого воздействия кетамина. Недавно к расследованию присоединилась почтовая служба, которая выясняет, мог ли актер приобретать наркотики по почте.

Согласно результатам токсикологической экспертизы, которые приводит TMZ, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до своей смерти. Однако, по словам медицинского эксперта, кетамин, обнаруженный в его организме, был получен не в результате лечения.

Тело Мэттью Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября в его доме в штате Калифорния.