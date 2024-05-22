СМИ: гибель Раиси не повлияет на внешнюю политику Ирана

Вероятность того, что внешняя политика Ирана после гибели президента страны Эбрахима Раиси не изменится. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık

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"Изменится ли политика Ирана? Вероятность нулевая", - говорится в сообщении издания.

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Отмечается, что новое иранское руководство приняло решение продолжать политику прежнего президента страны. 22 мая глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал новые подробности крушения вертолета Раиси. Эсмаили находился в другом вертолете, сопровождавшем Раиси. По его словам, изначально во время полета погодные условия были благоприятные, однако через полчаса у медного рудника Сунгун образовалось облачность.

Глава администрации Раиси рассказал, что пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.