В США обвинили ФБР в планах убить Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) планировали убийство экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом она написала в социальной сети Х.

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Грин заявила, что агенты ФБР планировали убийство Трампа после того, как стало известно, что при обыске в резиденции политика в Мар-а-Лаго в 2022 году они имели при себе огнестрельное оружие. У спецслужб также было разрешение на его использование.

«Министерство юстиции Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет. Что республиканцы намерены с этим делать?» — написала конгрессвумен.

Сам Трамп также прокомментировал сообщения о наличии оружия у ФБР и обвинил в этом действующего президента страны Джо Байдена. Он назвал главу государства угрозой демократии.

В августе 2022 года Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали около 100 агентов ФБР. Политик предположил, что действия агентов связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.