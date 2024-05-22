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На Украине заявили об отсутствии переговорщика для диалога с Россией

Председатель совета движения «Другая Украина», доктор юридических наук Виктор Медведчук заявил, что с 21 мая вести переговоры с Россией от имени Украины некому. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

На Украине заявили об отсутствии переговорщика для диалога с Россией
©  Serhii Nuzhnenko / Reuters

Ранее Зеленский заявил о своей легитимности. Он сообщил, что намерен остаться президентом Украины.

«Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить», — отметил глава государства.
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