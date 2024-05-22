Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах

Заключение Венецианской комиссии о призыве к Тбилиси отозвать закон об иноагентах содержит множество необоснованных фактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена парламентского большинства Саломе Курасбедиани.

© РИА Новости

По ее словам, в отчете подтверждается, что не существует никаких правовых или иных аргументов против грузинского закона о прозрачности.

«В заключении Венецианской комиссии мы видим множество необоснованных и противоречивых юридических рассуждений, а также грубые искажение фактов, что еще больше поощряет радикализацию конкретных групп. Печально, что платформу Венецианской комиссии использовали для вынесения предвзятых политических оценок вместо профессиональных рассуждений, что вновь и вновь наносит ущерб репутации Венецианской комиссии», — указала парламентарий.

Ранее грузинские СМИ распространили отчет Венецианской комиссии. В документе говорится, что комиссия призывает власти Грузии «отменить закон в его нынешнем виде», так как он не соответствует строгим требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, а его фундаментальные недостатки вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации.

Парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на уличные протесты. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, назвав его «российским» и «неконституционным».