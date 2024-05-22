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Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах

Заключение Венецианской комиссии о призыве к Тбилиси отозвать закон об иноагентах содержит множество необоснованных фактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена парламентского большинства Саломе Курасбедиани.

Грузия осудила Венецианскую комиссию за призыв отозвать закон об иноагентах
© РИА Новости

По ее словам, в отчете подтверждается, что не существует никаких правовых или иных аргументов против грузинского закона о прозрачности.

«В заключении Венецианской комиссии мы видим множество необоснованных и противоречивых юридических рассуждений, а также грубые искажение фактов, что еще больше поощряет радикализацию конкретных групп. Печально, что платформу Венецианской комиссии использовали для вынесения предвзятых политических оценок вместо профессиональных рассуждений, что вновь и вновь наносит ущерб репутации Венецианской комиссии», — указала парламентарий.

Ранее грузинские СМИ распространили отчет Венецианской комиссии. В документе говорится, что комиссия призывает власти Грузии «отменить закон в его нынешнем виде», так как он не соответствует строгим требованиям, содержащимся в статьях Европейской конвенции о правах человека, а его фундаментальные недостатки вызовут негативные последствия в связи с выражением мнений, неприкосновенностью частной жизни, участием в общественных делах и запретом дискриминации.

Парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на уличные протесты. Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах, назвав его «российским» и «неконституционным».

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