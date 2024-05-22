В Конгрессе требуют разрешить Украине использовать оружие США для ударов по РФ

Группа американских парламентариев требует от Белого дома разрешить Киеву наносить удары по российский территории с применением оружия США, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Издание ссылается на письмо конгрессменов от обеих партий в Палате представителей Конгресса США. В нем содержится призыв к главе Пентагона Ллойду Остину разрешить Украине при определенных обстоятельствах использовать предоставленное американское оружие для нанесения ударов по стратегическим целям на российской территории. Законодатели считают, что «необходимо, чтобы администрация Байдена дала украинскому военному руководству возможность проводить полный спектр операций».

Также в письме говорится, что администрация США должна обеспечить подготовку украинских летчиков к управлению истребителями F-16. В Конгрессе США призывают Белый дом передать Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны, так как «помощь Украине поступает в недостаточных количествах и не вовремя, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию» на поле боя.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников написало, что украинские власти обратились к администрации Байдена с просьбой определить цели на территории России, по которым Киев может наносить удары. Украина также попросила США снять ограничения на использование американского оружия против целей на территории РФ.