В ВОЗ заявили о резком росте в мире инфекций, передаваемых половым путем

Всемирная организация здравоохранения указала на резкий рост во всем мире инфекций, передаваемых половым путем, сообщает ТАСС.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в 2022 году число заражений сифилисом выросло на 1 млн, до 8 млн, при этом 230 тыс. заболевших скончались. Он указал на высокий рост заболеваемости в Америке и Африке.

Выросла также заболеваемость полирезистентной гонореей. По итогам 2023 года девять стран сообщили о повышенном уровне устойчивости возбудителя гонореи к лекарствам. В ВОЗ отметили, что ВИЧ и вирусный гепатит «продолжают создавать серьезные проблемы» для общественного здравоохранения, унося ежегодно 2,5 млн жизней.

В 2022 году было зарегистрировано около 1,2 млн новых случаев гепатита В и почти 1 млн новых случаев гепатита С. Эксперты говорят, что число смертей от вирусного гепатита выросло с 1,1 млн в 2019 году до 1,3 млн в 2022 году. Число новых случаев ВИЧ несущественно сократилось: с 1,5 млн в 2020 году до 1,3 млн в 2022 году. Смертность, связанная с ВИЧ, остается высокой: в 2022 году было зарегистрировано 630 тыс. летальных исходов, в 13% случаев речь идет о детях в возрасте до 15 лет.