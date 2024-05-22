Нетаньяху: в секторе Газа от голода умерло в тысячу раз меньше человек, чем в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу CNN, что от недоедания в секторе Газа умерло почти в тысячу раз меньше человек, чем в среднем за год в США.

При этом он назвал абсурдными обвинения в провоцировании голода в палестинском анклаве.

«Говорят о 23, я думаю, 30 случаях (смерти от. — RT) недоедания при населении в 2 млн. В США в 2022 году было 20 тыс. смертей от недоедания», — отметил Нетаньяху.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн сообщила, что на северных территориях сектора Газа люди массово начали испытывать голод.