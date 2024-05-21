Бербок ответила на вопрос о легитимности президента Зеленского

Владимир Зеленский является легитимным главой государства, заявила на пресс-конференции министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом пишет РИА «Новости».

Власти Украины отменили президентские выборы в 2024 году в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая.

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«Владимир Зеленский является законным, легитимным [главой государства]. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе, мы будем сопровождать процессы реформ, которые проходят на Украине», — подчеркнула Бербок.

Конституции ряда государств гласят, отметила глава ведомства, что во время военного положения допускается отмена выборов.