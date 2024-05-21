Партия Ле Пен отказалась от коалиции с германской "АдГ" в Европарламенте

Французская партия "Национальное объединение", чью фракцию в парламенте возглавляет Марин Ле Пен, выйдет из коалиции с немецкой партией "Альтернатива для Германии" в Европарламенте после выборов 9 июня. Об этом сообщила газета Libération со ссылкой председателя французской партии Жордана Барделла, который возглавляет список на предстоящих выборах в ЕП.

"Мы больше не будем работать с ними на заседаниях в рамках следующего мандата", - сказал он.

Как поясняет издание, соответствующее решение было принято после интервью лидера АдГ итальянской газете La Repubblica, опубликованного 18 мая. В нем среди прочего он заявил, что не считает, что следует "автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС". В качестве примера Грасс привел случай писателя Гюнтера Грасса, лауреата Нобелевской премии.

Отмечается, что и до этого интервью отношения между союзниками по коалиции "Идентичность и демократия" были напряженными. Издание напоминает об эпизоде, когда партия АдГ 17 апреля, отвечая на письменный запрос в Бундестаге, заявила, что Франции следует "вернуть суверенитет над Майоттой (заморской территорией Франции в Индийском океане) Союзу Коморских Островов". При этом спустя несколько дней туда должна была отправиться глава парламентской фракции союзного "Нацобъединения" Марин Ле Пен. По приезде на остров ее попросили прокомментировать это заявление - Ле Пен заявила, что "недовольна этой ситуацией", и призвала АдГ "заниматься проблемами Германии".

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Выборы в Европарламент в 2024 году должны пройти с 6 по 9 июня. Согласно последним опросам, "Национальное объединение" может получить более 30% голосов, тогда как основанная президентом Франции Эмманюэлем Макроном партия "Ренессанс" может претендовать лишь на второе место с показателем вдвое меньше - в 15-16%.