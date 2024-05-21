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Вучич назвал цель продвигаемой Западом резолюции по Сребренице

Продвигаемый Западом проект резолюции Генассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году инициировали с целью показать неизбежность политического наказания для всех стран с независимой позицией на международной арене. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Вучич назвал цель продвигаемой Западом резолюции по Сребренице
© globallookpress.com

По его словам, Запад инициировал данную резолюцию вовсе не потому, что его представители «очень умные».

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«Они хотели показать, что политически будут наказывать любого, кто независим и самостоятелен, потому что каждый должен просто прочитать свою электронную почту или свой факс и выполнять их желания и приказы», — добавил Вучич.

Кроме того с помощью резолюции Запад хочет «прикрыться по поводу сектора Газа» и показать, что не настроен антимусульмански, хотя «никогда ничего не делал в отношении гуманитарной катастрофы в Газе». Также это связано «с отношением к России», подчеркнул президент Сербии.

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