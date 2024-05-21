В Молдавии предсказали рост задержаний россиян на границе из-за соглашения с ЕС

Богдан Цырдя, депутат парламента Молдавии, рассказал в интервью «Газете.Ru», что соглашение с ЕC об обороне только усилит антироссийскую политику в стране.

По данным портала, Молдавия — первая страна, заключившая с Европейским союзом партнерство по безопасности и обороне.

По мнению парламентария, подписание соглашения означает, что политика безопасности республики и ее внешняя политика «будут жестко координироваться Евросоюзом».

В частности, заметил Цырдя, Кишиневу придется присоединиться к санкциям против России, участвовать в военных маневрах с Североатлантическим альянсом, увеличить расходы на оборонную сферу и строительство военной инфраструктуры.

«[Также последуют] высылка российских дипломатов, задержание российских граждан на границе, обыски и многочасовые проверки тех молдавских граждан, которые посетили Россию. Все это уже происходит и будет набирать обороты», — подчеркнул депутат.

Напомним, что соглашение о партнерстве было подписано в Брюсселе премьер-министром Молдавии Дорином Речаном и главой евродипломатии Жозепом Боррелем.