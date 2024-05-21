Команда Карлсона отреагировала на сообщения о запуске шоу журналиста в России
Глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон заявил, что информация о новом шоу американского журналиста Такера Карлсона в России является ложью. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Томпсона, информация о шоу Карлсона в России не соответствует действительности.
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«Это полная ложь», — заявил он.
Ранее в нескольких российских СМИ появилась информация о том, что Карлсон станет ведущим собственного шоу на канале «Россия 24». Сообщалось, что шоу получит название TUCKER, а первый выпуск будет посвящен клещам и болезни Лайма.
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