Зеленский отверг необходимость доказывать наличие демократии на Украине

Украина не должна никому доказывать, что в стране есть демократия. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times (NYT).

По его словам, народ Украины отстаивает свою демократию на полях сражений и делает это без лишних слов и риторических заявлений.

Ранее Зеленский заявил о продлении своего срока из-за военного положения. По его словам, он не смог бы оценить качество своей деятельности на посту главы государства по этическим соображениям.

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До этого на Украине создали петицию с требованием вручить Зеленскому повестку на фронт после истечения его президентского срока.