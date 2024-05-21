Нетаньяху сравнил ордер МУС на свой арест с теорией заговора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил запрос Международного уголовного суда (МУС) об ордере на его арест с теорией заговора, согласно которой экс-президент США Джордж Буш организовал терракты 11 сентября. Главу израильского правительства цитирует газета Haaretz.

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«Обвинять меня в преступлениях в секторе Газа — это все равно, что обвинять Джорджа Буша в [терактах] 11 сентября», — сказал Нетаньяху.

Ранее прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил ордер на арест Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта. МУС обвинил их в ответственности за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа.

11 сентября 2001 года члены террористической организации «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре гражданских авиалайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле.