Бывшие чиновники из администрации Трампа провели встречу с Нетаньяху

Бывшие чиновники из администрации экс-президента США Дональда Трампа провели встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что на встречи присутствовал бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайан, а также отставные послы в ОАЭ и Швейцарии Джон Раколта и Эд Макмюллен. При этом поездка чиновников не была поручением самого Трампа. Собеседник агентства также добавил, что американские чиновники хотели показать свою поддержку Израилю, выяснить положение дел в секторе Газа и самостоятельно увидеть последствия атаки ХАМАС.

«Поездка планировалась за несколько месяцев и не была просьбой или поручением президента Трампа», — сообщил источник.

Ранее главный прокурор МУС Карим Хан сообщил, потребовал от палаты предварительного производства суда выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.